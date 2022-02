A Fundação CefetMinas, responsável pela realização do concurso público da Prefeitura de Timóteo, publicou o edital de convocação para as provas objetivas que estão marcadas para o próximo domingo, dia 6 de fevereiro.

Em função do grande número de candidatos a organizadora do concurso decidiu fazer as provas em dois períodos: de manhã e à tarde. Na parte da manhã os portões dos locais das provas serão abertos às 7h30 e fechado às 8h30. Na parte da tarde o horário de abertura dos portões ocorre às 13h30 com fechamento previsto para as 14h30.

Ao todo 14.074 pessoas se inscreveram para as 269 vagas disponíveis em 75 cargos. As provas serão realizadas nos seguintes locais: Centro Educacional Católica do Leste de Minas Gerais, no Bairro João XXIII; Cefet-MG campus Timóteo, Bairro Centro-Norte; na Escola Estadual São Sebastião, Santa Cecília; Escola Estadual Ana Letro Staacks, Quitandinha; Escola Estadual Antônio Silva, Centro-Norte; Escola Estadual Capitão Egídio Lima, Bromélias; Escola Estadual Getúlio Vargas, Funcionários; Escola Estadual Leôncio de Araújo, João XXIII; Escola Estadual Tenente José Luciano, Serenata; Escola Municipal de Timóteo, Alvorada; Instituto Municipal de Educação Técnica de Timóteo, Novo Horizonte; e Unileste Campus Coronel Fabriciano, Bairro Universitário.

Por recomendação da Fundação CefetMinas o acesso e a permanência no local da provas pelos candidatos só serão permitidos com o uso correto da máscara de proteção (cobrindo nariz e boca) e sem partes de metal. Os cuidados individuais de higiene e o distanciamento social deverão ser observados pelos candidatos, conforme recomendação para a prevenção de contágio da Covid-19. Os candidatos devem levar seu próprio recipiente com álcool em gel 70% para uso individual, em material transparente e sem rótulo. No caso de fila para o acesso ao local de prova, os candidatos deverão manter o distanciamento social.