O ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) teve o nome incluído na lista de devedores ativos da União. Por não ter pago impostos, a dívida do petista é de R$ 1,2 milhão.

De acordo com a coluna Radar, da revista Veja, os dados são da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional. Não está especificado, porém, por quanto tempo ou que impostos Lula deixou de pagar.

Segundo o jornal O Globo, em matéria publicada no início do mês, atualmente Lula recebe cerca de R$ 22,8 mil líquidos do PT por mês, um total de R$ 273,6 mil por ano.

O veículo informou ainda que, dentre os presidenciáveis que recebem salário do partido, Lula é quem recebe a maior quantia, seguido por Ciro Gomes e Sergio Moro, respectivamente.

Fonte: Pleno.News