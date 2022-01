O veterano jornalista esportivo Aurélio Caixeta Nunes faleceu neste domingo (9), às 19h30, vítima do câncer no pâncreas, contra o qual lutava há dois anos. Caixeta tinha 80 anos de idade.

O jornalista atuou em jornais, revistas, emissoras de rádio e TV, na Região Metropolitana do Vale do Aço. Mineiro de Patrocínio, chegou à Ipatinga na década de 1960 para trabalhar na Usiminas.

“Caixeta era um grande amigo e excelente colega. Ele chegou a trabalhar comigo na época da Sucursal Vale do Aço do jornal Hoje em Dia.”, lamenta o diretor do Carta de Notícias, William Saliba.

Ele deixa a esposa Tereza, os filhos Frasão, Auri e Breno e três netos.