A mãe do presidente Jair Bolsonaro, Olinda Bolsonaro, de 94 anos, está internada e passa por exames no Hospital São João em Registro, no interior de São Paulo. A idosa deu entrada na unidade de saúde na última segunda-feira (17), segundo informações do G1. Olinda Bolsonaro está internada na ala de apartamentos particulares.

O hospital ainda não divulgou um boletim médico para informar o que levou a idosa a ser internada.

A mãe de Bolsonaro mora em Eldorado, cidade que fica a aproximadamente 52 quilômetros de Registro.