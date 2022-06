Mais 45 famílias receberam as chaves da sua nova moradia nessa segunda-feira (6) em Coronel Fabriciano. Elas integram as 788 famílias beneficiadas pelo Programa Habitacional Fabri Meu Lar – Casa Verde Amarela/FAR faixa 1. A solenidade de entrega aconteceu no auditório da prefeitura, momento marcado por grande emoção.

Os contemplados preencheram os critérios e todas as etapas do programa habitacional, incluindo o sorteio público e assinatura de contratos com a Caixa Econômica Federal. No entanto, ainda não haviam recebido as chaves do apartamento porque não puderam comparecer aos eventos oficiais de entrega das moradias.

Dos 45 beneficiários, 36 vão residir nos apartamentos do Residencial Buritis, no bairro São Vicente e os nove restantes, no Condomínio Retiro Contente I, no Contente. “Hoje é um dia muito especial para a gestão Novos Tempos, pois concluímos a entrega das 788 moradias populares. É importante também para os beneficiários que terão uma moradia digna e segura para criar suas famílias”, comentou o vice-prefeito Sadi Lucca, na ocasião, representando o prefeito Dr. Marcos Vinicius.

As unidades habitacionais são compostas por dois quartos, sala, cozinha, banheiro e área de serviço. Já os condomínios contam com infraestrutura completa, com drenagem, esgoto, água, pavimentação, energia elétrica, iluminação pública, duas quadras poliesportivas, playground e guarita.

Nas proximidades, há postos de saúde e de segurança, escolas e creches e acesso a transporte público. Já os apartamentos têm dois quartos, sala, cozinha conjugada com área de serviço e banheiro.

R$ 69 MILHÕES EM HABITAÇÕES

No dia 26 de maio, o presidente da República, Jair Bolsonaro, e o Ministro do Desenvolvimento Regional, Daniel Ferreira, estiveram em Coronel Fabriciano para participar da solenidade de entrega das 500 moradias no Residencial Buritis. No ano passado, outras 288 famílias passaram pela mesma emoção ao receber as chaves dos seus apartamentos no Residencial Retiro Contente I, no bairro Contente.

Com isso, a Prefeitura de Coronel Fabriciano concluiu a entrega de 788 unidades habitacionais, beneficiando cerca de 3 mil pessoas. No total, o programa Fabri Meu Lar recebeu um investimento da ordem de R$ 69 milhões.

Os empreendimentos foram viabilizados por meio do fundo de arrendamento residencial (FAR), no âmbito do Programa Nacional de Habitação Urbana (PNHU), integrante do programa Casa Verde e Amarela da Caixa Econômica Federal.

Estes recursos seriam destinados para outros municípios, no Nordeste. Mas a gestão novos tempos se esforçou, fez os projetos necessários, esteve em Brasília por diversas vezes e conseguiu recuperar os investimentos.

“A gestão Novos Tempos sente honrada e feliz por beneficiar várias pessoas que têm real necessidade de ter sua moradia com segurança e escritura do seu imóvel. Agora, vamos trabalhar para buscar mais investimentos para novas casas”, disse o secretário de Governança de Planejamento, Meio Ambiente e Habitação, Douglas Prado.

Coronel Fabriciano não recebia investimentos habitacionais deste tipo desde a década de 80, quando foram construídos os bairros Silvio Pereira I e II. Hoje, passados mais de 30 anos, centenas de famílias são beneficiadas com moradia digna e segura.