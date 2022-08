O ex-ministro do Supremo Tribunal Federal (STF), Marco Aurélio Mello, criticou o discurso de Alexandre de Mores durante sua posse como novo presidente do Tribunal Superior Eleitoral (TSE). Marco Aurélio, que esteve na cerimônia, disse ao blog de Vera Magalhães, do jornal O Globo, que presenciou um “nefasto acontecimento”.

“É costume o anfitrião receber com tapete vermelho os convidados, especialmente o dirigente maior do país. O discurso do empossado foi agressivo, em nada contribuindo para o almejado entendimento. Perderam as duas Instituições, o Tribunal Superior Eleitoral e a Presidência da República, perdeu esta sofrida República, perdeu o Brasil. Que tristeza. E fui, com muita dor, testemunha do nefasto acontecimento”, comentou.

Moraes defendeu o sistema eletrônico de votação e afirmou que as urnas são motivo de “orgulho nacional”.

Com informações do Pleno.News