O ex-ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Marco Aurélio Mello, criticou a ação da Polícia Federal (PF) realizada na manhã de hoje (23) contra empresários conservadores. O magistrado alegou não ser saudosista da Ditadura Militar nem de qualquer regime de exceção. Mas disse que viver em uma democracia também envolve lidar com pessoas que pregam contra ela.

“Para defender a democracia, não podemos colocar em 3º plano a liberdade de expressão. Esses cidadãos sequer têm prerrogativa de serem julgados pelo STF”, disse Marco Aurélio ao site Poder 360.

O inquérito foi cumprido por causa da matéria publicada na coluna do jornalista Guilherme Amado, do Metrópoles, no dia 17 de agosto, com o título “Exclusivo: Empresários bolsonaristas defendem golpe de Estado caso Lula seja eleito”.

Com informações da Gazeta Brasil