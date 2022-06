O Governo de Minas Gerais publicou, nesta sexta-feira (24), no Diário Oficial do Estado, o aviso de abertura do edital 039/2022 para a conclusão da construção do Hospital Regional de Teófilo Otoni, na região do Vale do Mucuri. O valor estimado da obra é de R$ 129,7 milhões.

A abertura das propostas está agendada para o dia 26/07, às 9h, na sede do Departamento de Edificações e Estradas de Rodagem de Minas Gerais (DER-MG).

O hospital está em um terreno de 40 mil metros quadrados e terá 427 leitos, sendo 372 de internação, 30 UTI adulto e 25 leitos UTI neonatal, com possibilidade de expansões futuras. Com 50% da construção concluída, a obra foi paralisada em 2016. A retomada das obras tem previsão para em outubro de 2022. A conclusão está prevista para 24 meses após a ordem de reinício.

O novo hospital contribuirá na ampliação da oferta de serviços para atenção às necessidades de cirurgias eletivas e trará benefícios a toda região. Somente na microrregião de Teófilo Otoni/Malacacheta serão 11 municípios atendidos, representando 280 mil habitantes.

“No dia 10/06 estive em Teófilo Otoni e uma das pautas foi a conclusão desse hospital regional. E hoje, dia 24/06, quero comunicar a todos os moradores de Teófilo Otoni que o edital foi publicado. E que no segundo semestre de 2022 as obras serão iniciadas. E também que já há em uma conta bancária o recurso de mais de R$ 120 milhões reservado para esse tão sonhado hospital regional. Na minha vida, nunca iniciei e deixei uma obra pela metade. Teófilo Otoni pode contar com o Governo do Estado. O hospital será concluído porque o recurso está reservado e será destinado único e exclusivamente para esta finalidade”, afirmou o governador Romeu Zema.

A conclusão será viabilizada por meio dos recursos do Termo de Medidas de Reparação assinado com a Vale devido ao rompimento das barragens* em Brumadinho. O Acordo Judicial visa reparar os danos decorrentes da tragédia, que tirou 272 vidas e gerou uma série de impactos sociais, ambientais e econômicos na bacia do Rio Paraopeba e em todo o Estado de Minas Gerais.

INVESTIMENTOS EM SAÚDE

O município de Teófilo Otoni recebeu, no ano passado, R$ 44,9 milhões de investimentos na saúde, valor 2,5 vezes maior que o de 2018. A cidade foi contemplada com 1.709 equipamentos para auxiliar na estruturação de leitos Covid nos hospitais Santa Rosália, Philadélfia e Bom Samaritano. Foram investidos R$ 3 milhões para modernizar os tomógrafos de dois hospitais. Em 2002 e 2021, o Governo repassou ao município R$ 4,6 milhões para os gastos com o combate à Covid-19.