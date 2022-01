A Mineração Usiminas informa que no momento todas as suas estruturas de contenção de rejeitos encontram-se nos melhores patamares de segurança. A empresa retirou ontem, (12), o status de nível 1 do Plano de Ação de Emergência de Barragens da Mineração (PAEBM) para a Barragem Central, em Itatiaiuçu (MG), pois as correções no sistema extravasor foram finalizadas e a estrutura, em nenhum momento, teve seus fatores de segurança alterados, inclusive a estabilidade.

Essa medida foi possível mediante os resultados de todas as ações de contenção e reparo realizadas pela empresa nos últimos dias, que passou por fiscalização da Agência Nacional de Mineração (ANM) na terça-feira (11).

Cabe ressaltar que a Barragem Central foi desativada em 2014 e, desde então, não recebe mais rejeitos. Atualmente, 98% do seu volume já foi removido e utilizado como matéria-prima na planta de Cotação, contribuindo para a geração de valor e renda na região. A expectativa da empresa é que tão logo as condições climáticas permitam, o processo de descaracterização seja retomado e, já no próximo mês ele seja totalmente concluído, fazendo com que a estrutura deixe de ser caracterizada como barragem de rejeitos.

Adicionalmente, a Mineração Usiminas informa que a barragem Samambaia foi desativada em dezembro de 2021, e os diques encontram-se estáveis e com os fatores de segurança dentro da normalidade, e que não houve nenhuma alteração no nível de emergência destas estruturas. É importante informar ainda que a infraestrutura da barragem, construída no modelo à jusante, é devidamente calculada para suportar condições adversas de clima, como as apresentadas no momento atual.

A empresa segue monitorando as barragens e estruturas de apelo, em tempo real, 24 horas por dia. O acompanhamento é feito a partir de inspeções presenciais e do Centro de Controle Integrado, que recebe informações das câmeras de segurança, medidores de vazão, estações robóticas e piezômetros instalados nas estruturas.