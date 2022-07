A capixaba Mia Mamede, de 26 anos, venceu o Miss Universo Brasil 2022, depois de um confinamento em São Paulo e uma disputa com outras quatro fortes candidatas. Mia é a primeira modelo nascida no Espírito Santo a ganhar a competição. Em 2012, ela venceu o Miss Dubai.

No segundo lugar do pódio ficou Rebeca Portilho, do estado do Amazonas. Em terceiro, Isa Murta, de Minas Gerais, seguida por Luana Lobo, do Ceará.

Com a vitória, Mia será o rosto do Brasil no Miss Universo, que ainda não tem uma data oficial. Além de ser graduada em jornalismo audiovisual e sócio economia pela Universidade de Nova York, ela também fala cinco idiomas: português, inglês, francês, espanhol e mandarim.

Quem vai passas a faixa é a cearense Teresa Santos, eleita Miss Universo Brasil 2021. A campeã vai disputar o Miss Universo, nos Estados Unidos, que ainda não teve a data do evento divulgada.