Está acontecendo uma mobilização em prol de melhorar a Avenida Pinheiro, que vai do bairro Limoeiro até próximo ao bairro Alphaville em Timóteo. A avenida é uma importante via de acesso tanto para os moradores da regional Leste de Timóteo, como também para as pessoas que acessam outros bairros e cidades, além de situar-se em um setor industrial, com mais de 60 empresas.

Há muitos anos, os alagamentos na avenida tem gerado total insatisfação por parte dos moradores, pois, além de ocasionar acidentes e estragar os automóveis, em tempos de chuvas a avenida fica intransitável devido ao alagamento e esburaca-se toda.

De acordo com o vereador Fabiano Ferreira, morador da regional, o projeto de melhoria da avenida vai muito além de tampar buracos. Orçada em quase 6 milhões de reais o projeto de engenharia prevê a construção de novas redes de captação de água na parte alta do distrito industrial, ampliação do dimensionamento das redes coletoras e uma nova pavimentação na avenida.

“Trata-se de uma obra grande, e portanto, requer apoios. A prefeitura deu um passo importante que é realizando o projeto agora nós estamos buscando uma união de forças políticas e indo pra rua pedir aos moradores da regional setor 7 que nos ajudem nessa mobilização em especial para que chegue às mãos dos nossos deputados mineiros estaduais e federais entre outras autoridades para os recursos financeiros sejam liberados.

Já aconteceu uma reunião em Brasília (DF) com o prefeito Douglas Wilkys, vereadores e representantes do senador Alexandre Silveira onde ficou decidido que se buscará um encontro no Ministério do Desenvolvimento Regional previsto para o mês de abril para a continuidade desse projeto.