A coordenação do Movimento Verde Amarelo Vale do Aço (MOVA), informou que pelo menos 150 mototaxistas de Ipatinga estão se organizando para homenagearem o presidente Bolsonaro, na manifestação do próximo dia 7 de setembro. Eles farão uma “Mototaxiata”, com concentração inicial, às 9h (na praça Waldomiro Serafim, no Bom Jardim e no Campo do Itamarati, no Bethânia). O encerramento será na área próxima ao Kartódromo por volta de 11h.

O ato será um agradecimento público pelos últimos gestos do presidente em benefício dos motociclistas, tais como, a isenção de pedágio em rodovias federais e a redução de 35% no imposto IPI sobre motocicletas. “São benefícios que refletem diretamente no bolso de quem atua neste setor. Aproveitaremos para agradecer o nosso presidente”, disse Rui Barbosa, um dos organizadores do ato.

Outras informações através do telefone 31 98505 5000.