Nesta segunda-feira (6), Elon Musk acusou o Twitter de violar seu contrato com ele por não fornecer informações sobre contas de spam – e mais uma vez ameaçou desistir de seu acordo de aquisição de US $ 44 bilhões.

Segundo o NYP, os advogados de Musk escreveram que o Twitter se recusou a fornecer informações que “facilitariam sua avaliação de spam e contas falsas na plataforma da empresa”, de acordo com uma carta ríspida ao Twitter que foi arquivada na Securities and Exchange Commission.

A defesa do bilionário argumentou ainda que o suposto bloqueio do Twitter equivale a “uma clara violação material das obrigações do Twitter sob o acordo de fusão”.

Com informações do Terra Brasil Notícias