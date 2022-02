Se você está cansado de receber diversas ligações de telemarketing por dia, saiba que não está sozinho. Uma postagem nas redes sociais viralizou nos últimos dias por trazer exatamente essa questão à tona.

“Não é um absurdo que o assédio das empresas de telemarketing nos faça perder ligações importantes, porque somos obrigados a deixar o celular no silencioso para todas as chamadas”, escreveu a jornalista Nayara Felizardo.

A postagem contabilizada mais de 120 mil interações, entre respostas, compartilhamentos e curtidas. Muitos internautas relataram que também enfrentam o problema diariamente.

De fato, o brasileiro sofre com as empresas de telemarketing. O país lidera o ranking mundial de ligações indesejadas. Além disso, somente na plataforma “Não me Perturbe” são 9,55 milhões de números de telefones cadastrados pela população para não receber chamadas, segundo levantamento da Conexis. A entidade é a que representa as maiores operadoras de telefonia móvel do país.

O site “Não me Perturbe” é uma iniciativa, criada em 2019, que possibilita ao usuário a chance de bloquear algum número de telemarketing indesejado. É gratuito e não precisa instalar qualquer aplicativo no celular ou computador.

BLOQUEIE NÚMEROS ESPECÍFICOS NO CELULAR

O próprio celular dispõe jeitos para bloquear os números indesejados. Ao receber uma ligação de um mesmo número com frequência, selecione-o e vá nas configurações da chamada (funciona para Android e iPhone).

Procure agora a opção “Bloquear este chamador” ou “Bloquear/desbloquear número”. Uma vez selecionado, o celular vai impedir que esse contato continue ligando para você.

BLOQUEIE NÚMEROS DESCONHECIDOS EM GERAL

A função, também presente no Android e iPhone, bloqueia todo contato que não está em sua agenda, sem diferenciar se é ou não de telemarketing. É bom saber disso.

Caso queira ativá-la, siga os seguintes passos:

No iPhone

– Entre em “Ajustes”;

– Encontre a opção “Telefone”;

– Vá no item “Silenciar Desconhecidos” e ative a opção.

No Android

– Vá em “Ligações”

– Depois, dentro da opção Ligações, procure por “Configurações”.

– Aparecerá a função “Números bloqueados”. Ao clicar nela, surgirá uma tela com a opção de adicionar números recentes do seu histórico de chamadas ou manualmente.

É bom lembrar que também existem aplicativos que fazem esse serviço de bloqueio. A vantagem é que alguns conseguem identificar quem liga, mesmo que o contato não esteja salvo na agenda.

A dica é usar apenas aplicativos de lojas oficiais e baixar somente antes de pesquisar sobre a sua reputação na plataforma. Uma boa pedida é o Hiya, que tem nota 4.2 na Play Store (Android) e 4.5 na Apple Store(Android).

Com informações do Terra Brasil Notícias