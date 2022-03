O vereador de BH, Níkolas Ferreira, cumpriu três agendas no Vale do Aço, no sábado e domingo (26 e 27), quando ministrou palestras nas Igrejas Projeto Ômega e Batista Missionária, em Ipatinga e Assembleia de Deus, em Coronel Fabriciano. O tema central das mensagens, ministradas para mais de 4 mil jovens e adolescentes, foi a importância da consciência cristã para fazer do voto um instrumento de proteção aos princípios e valores cristãos.

No sábado, o Projeto Ômega sediou o “Conversa Franca”, projeto desenvolvido pelo Movimento Verde Amarelo Vale do Aço quando cerca de 700 lideranças jovens, evangélicas e carismáticas, ouviram Níkolas explanar sobre ‘O engano que ronda os Cristãos’.

“A bíblia condena o uso de drogas, ideologia de gênero, aborto e tudo o que o marxismo propaga. É incoerente ser cristão e apoiar grupos políticos com propostas como essas”, disse Níkolas ao lado do também vereador de BH, Ciro Pereira.

O CRISTÃO E A POLÍTICA

À noite, na União das Mocidades das Assembleias de Deus de Coronel Fabriciano (Umadcel), o vereador explanou sobre o tema “O cristão e a política” para aproximadamente 1800 jovens, na sede da denominação, no Centro. “Estamos desfazendo a visão equivocada de que as pessoas sérias não podem mexer com política. A igreja passou muitos anos dizendo que lá é lugar de corrupto. Então eles se apossaram da maior parte dos espaços. Infelizmente!”, lamentou.

No domingo pela manhã, foi a vez de cerca de 1500 pessoas lotarem o Centro de Convenções, da Igreja Batista Missionária, no Panorama, em Ipatinga, para ouvirem por quase duas horas o palestrante repassar informações sobre os projetos contrários ao cristianismo. “Temos que estar atentos àquilo que os opositores de Cristo defendem. Eles são enganadores, mas nunca vão estar alinhados com a bíblia. Todo o cuidado é pouco, porque não existe espaço vazio na política e quem escolhe quem vai nos representar é cada um de nós mesmo”, concluiu.