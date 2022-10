O jogador Neymar Jr. resolveu apoiar o vereador Nikolas Ferreira (PL), de Belo Horizonte, na polêmica com o youtuber Felipe Neto. Nikolas foi eleito deputado federal por Minas Gerais como o deputado mais votado do país com 1,47 milhão de votos.

Apoiador de Lula (PT), Felipe Neto escreveu em suas redes sociais uma mensagem com informações falsas para defender o candidato à Presidência. Nikolas, por sua vez, conseguiu vídeos antigos do petista e pode desmentir o youtuber.

O atacante do Paris Saint-Germain assistiu o conteúdo de Nikolas Ferreira e fez um comentário em apoio deixando palmas para o jovem político.

No Instagram, o vídeo-resposta de Nikolas para Felipe Neto teve mais de 60 mil comentários. Entre eles, de muitos artistas e pastores evangélicos como a pastora Talitha Pereira, o cantor Marcelo Markes, a influenciadora digital Karina Milanesi, Theo Rubia, Isaias Saad e outros.

Com informações do Pleno.News