A cidade de Montes Claros, no Norte de Minas, começou a receber, nessa segunda-feira (3), a primeira remessa de cestas básicas adquiridas pelo Sistema Fiemg para distribuição entre moradores afetados pelas fortes chuvas na região. Até quinta-feira (6), 10 mil kits de alimentos chegarão ao município. Além disso, em trabalho de mobilização da base industrial, a entidade conseguiu arrecadar mais de R$ 392 mil, que serão utilizados para a compra de mais insumos.

Em consonância à visão humanitária da entidade, o Sistema Fiemg adquiriu, com recursos próprios, 20 mil cestas básicas e cinco mil kits de higiene pessoal. Todo o quantitativo será entregue a cidadãos do Vale do Jequitinhonha e do Norte de Minas. A definição dos municípios que receberão os donativos é feita conforme orientação da Coordenadoria Estadual de Defesa Civil (Cedec), do Governo de Minas Gerais, e acompanhada pelas equipes regionais da Fiemg.

As 10 mil cestas básicas que começaram a chegar em Montes Claros nesta segunda-feira serão redistribuídas a 80 cidades da região que mais sofreram impactos com as tempestades do fim do ano. A lista das cidades que receberão o material está em definição pela Cedec. Já as demais cestas adquiridas pela Fiemg serão entregues em Belo Horizonte na quarta-feira (5). Em seguida, elas serão encaminhadas para mais municípios.

BASE INDUSTRIAL

Além de utilizar recursos próprios para a compra de 20 mil cestas básicas e cinco mil kits de higiene pessoal, o Sistema Fiemg trabalha na mobilização de indústrias e empresas para a arrecadação de mais dinheiro. Até essa segunda-feira, já estão confirmadas as doações de mais de R$ 392 mil (o que permitirá a compra de mais 10 mil cestas, totalizando 30 mil), além de 24,5 mil litros de leite do Sindicato da Indústria de Laticínios do Estado Minas Gerais (Silemg); e seis mil litros de leite da Embaré/ Camponesa. Veja o compilado:

– Gerdau: R$ 100 mil;

– Sindifer MG: R$ 24,5 mil

– CrediFiemg: R$ 10 mil;

– Silemg: 10 mil litros de leite do Silemg

– Localiza: R$ 100 mil;

– MRV: R$ 100 mil;

– Usiminas: R$ 50 mil;

– Embaré/Camponesa: seis mil litros de leite.

“A Fiemg decidiu fazer uma campanha com os nossos associados e indústrias na captação de recursos para que a gente compre, ou mesmo na captação dos próprios produtos, como itens de cesta básica, de higiene pessoal, e de vestuário, para que a gente faça a doação para esses municípios mais atingidos. E vamos trabalhar, agora, para captar um volume maior do que esse para que essas pessoas que perderam tudo, nesse momento, possam ser acolhidas pelo resto dos mineiros”, explicou o presidente do Sistema Fiemg, Flávio Roscoe.