Um fenômeno raro chamou a atenção dos goianos nos últimos dias. Nuvens com diferentes tons de cores atraíram o olhar das pessoas para o céu em diferentes regiões do Estado de Goiás.

“Eu estava fazendo silagem do milho lá de casa, quando eu olhei para o céu e vi esse espetáculo”, disse ao site Metrópoles o estudante André Luiz Procópio, que flagrou uma nuvem colorida em Itaguaru, a cerca de 130 km de Goiânia, no final da tarde de sábado (22).

Neuda Mendes também flagrou a nuvem colorida no povoado de Santo Antônio da Laguna, em Barro Alto (GO), a cerca de 250 km de Goiânia, também no sábado.

O fenômeno também foi visto em outras regiões de Goiás e encantou quem viu a nuvem diferenciada, se destacando no céu. Relatos entre o meio da tarde e o fim do dia ocorreram em Goiânia, Aparecida de Goiânia, Anápolis, Quirinópolis e outras cidades.

SOL E CRISTAIS

Conforme meteorologistas, esse tipo de nuvem é formado quando a luz solar em determinados ângulos passa por nuvens formadas por cristais de gelo, que estão muito altas. Em algumas regiões é chamado de arco-íris de fogo.