*Por Sebastião Gomes da Silva

Cada dia que passa, fico “mais abestado” com a “propaganda das pesquisas” favoráveis ao candidato da esquerda, como líder absoluto para ocupar a vaga de Presidente da República. Ao que parece, anda em curso na mídia nacional o ensinamento de Joseph Goebbels (ministro da propaganda nazista e mestre em Fake News) que assim pregava: “Uma mentira repetida mil vezes torna-se verdade”.

Qualquer semelhança com alguns ministros atuais do nosso Brasil será mera coincidência?

“O pior cego é aquele que não quer ver” dito popular.

Quando ligo a TV e vejo minha rede social, não consigo acreditar em tamanha discrepância entre a realidade do candidato da direita e a realidade do candidato da esquerda. O candidato da direita, totalmente bem-vindo em qualquer lugar deste país. Quantas imagens no Brasil inteiro comprovam esta aceitação! Milhares!

Já o candidato da esquerda: o líder das pesquisas, nem pode pôr os pés nas ruas sem um séquito de segurança. Como pode as pesquisas informar uma coisa e a realidade mostrar outra coisa? Help!!! O que anda em curso, meros mentecaptos?

Resposta: “Há duas maneiras de ser enganado. Uma é acreditar no que não é verdade; a outra é recusar a acreditar no que é verdade” (Soren Kierkegaard – filósofo e teólogo dinamarquês)

Pesos e medidas podem ser atribuídos aos dois candidatos. O da direita com 30 anos de vida política, de vereador a Presidente da República.

O da esquerda foi derrotado em 1989 (Collor), 1994 (Cardoso) e 1998 (Cardoso). Tem gás e cacife para aguentar uma quarta derrota na sua vida? Será que vai renunciar em favor de um provável poste?

Desta forma concluo com aquela famosa frase atribuída ao cantor e compositor Lobão. “Discutir com petista é como jogar xadrez com pombos. Ele vai derrubar as peças, cagar no tabuleiro e sair de peito estufado cantando vitória”

“Não te falei! Como líder nas pesquisas… só não ganhei, pois renunciei”.

Que peça vai ser derrubada? Qual será a desculpa? Quanto a merda, esta já foi feita no passado… mas, querem que fique escondida.