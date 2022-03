A revitalização e pavimentação asfáltica do Centro de Coronel Fabriciano entra na reta final. Nesta sexta-feira (11), foram iniciadas as obras na Rua Duque de Caxias. A via é um dos principais corredores do comércio da área central e, junto com a Dr. Querubino, faz parte do lote 2, num investimento de R$ 1,2 milhão.

Neste momento é feita a retirada do piso intertravado (bloquetes) e compactação do solo no trecho que vai da Praça Louis Ensch até a Rua Dom Bosco. Na sequência, é aplicada a massa asfáltica conforme as condições climáticas. Durante a realização dos serviços, o fluxo de veículos está sendo desviado para a Rua Marechal Floriano (paralela à Duque de Caxias).

Assim como nas demais etapas da pavimentação do Centro, a execução é feita por quarteirões, ou seja, avança após a conclusão de cada trecho.

O secretário-adjunto de Obras e Serviços Urbanos, Geraldo Magela, detalha o cronograma. “Na primeira etapa, a equipe vai trabalhar até a Rua Dom Bosco e o asfalto já será aplicado amanhã (12). Depois será feito o trecho até a Rua Doze de Outubro e, na sequencia, até o trevo”, explica Magela. A expectativa é concluir a pavimentação da Duque de Caxias até o próximo final de semana.

COMERCIANTES APROVAM OBRAS

Quem trabalha e possui comércio na Rua Duque de Caxias aprova as melhorias em curso no Centro de Fabriciano. O empresário Rafael de Castro avalia que o asfalto chega a uma boa hora. “O calçamento anterior, além de antigo, estava bastante degradado. É uma obra que veio para melhorar, a população tem elogiado bastante e a gestão municipal está de parabéns pelo serviço”, resume.

Já a vendedora Liliane Carine de Souza destaca o impacto positivo nas vendas. “É uma obra muito boa, que traz melhorias para o trânsito e o comércio. Agora é aproveitar melhor o início do ano com expectativa de maior retorno das vendas”, conclui.

R$ 5,2 MILHÕES EM PAVIMENTAÇÃO

Após a conclusão da Rua Duque de Caxias, o Centro de Fabriciano terá recebido R$ 5,2 milhões em investimento totalizando mais de 12 mil m² de pavimentação asfáltica. As melhorias contemplam 12 ruas (incluindo o “Calçadão”) e Praça Louis Ensch (Praça da Prefeitura). A obra foi realizada em 3 lotes, com recursos de emendas parlamentares e próprios do município.

Além da pavimentação asfáltica, aguardada há décadas pelos fabricianenses, as obras contemplam ainda serviços de sondagem e reparos nas redes de drenagem – que em alguns trechos, como o do Calçadão que tem mais de 30 anos de uso. O atual pavimento de bloquete está sendo reaproveitado na pavimentação da estrada da Serra dos Cocais.