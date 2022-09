A Família Acolhedora de Timóteo cresceu com a chegada de mais três famílias no programa “Bem Me Quer – Família Acolhedora”, cujo objetivo como o próprio nome diz é acolher crianças e adolescentes em situação de vulnerabilidade e que precisem de um lar provisório.

Em setembro, os casais Jéssica Araújo Dias e Bruno Kesley; Elisângela e Wdeilson Lopes Silva; e a senhora Hercília Ferreira de Souza participaram de uma oficina promovida pela Secretaria de Assistência Social para eles conhecerem mais de perto alguns aspectos do programa.

Para participar do programa a família interessada pode se inscrever por meio do portal da Prefeitura de Timóteo. Após ser selecionada, a família é capacitada e passa a receber a criança e/ou adolescente assim que a Justiça autorizar o acolhimento através de um termo de guarda. Cada família participante tem direito a receber uma bolsa auxílio no valor de um salário mínimo que deve ser usada exclusivamente nas despesas com a criança e/ ou adolescente acolhido.

Para Jéssica Araújo Dias e Bruno Kesley a capacitação foi uma importante contribuição para a decisão de fazer parte do programa. “A entrevista e ouvir os depoimentos de outras famílias que participam programa me motivou a querer me envolver também. Nele aprendemos a acolher e ajudar as crianças que são indefesas. Agradeço a todos pelos ensinamentos. Foi muito gratificante”, disse Jéssica Dias.

Para Elisângela e Wdeilson Lopes Silva ouvir a experiência de outros casais que já estão há mais tempo no programa e, sobretudo, os profissionais da Secretaria nos deu mais segurança para seguir em frente. “Conhecer a opinião de quem já participa do serviço foi esclarecedor e nos motivou a sermos parceiros do programa Família Acolhedora”, destacaram.