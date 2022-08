A cantora e atriz Olivia Newton-John, estrela do filme Grease – Nos Tempos da Brilhantina (1978) e conhecida por hits como “Physical”, morreu aos 73 anos, na manhã desta segunda-feira (8). A notícia foi confirmada pela página oficial do Facebook de Newton-John, sem citar a causa da morte. Olivia faleceu em seu rancho na Califórnia, nos Estados Unidos, cercada por familiares e amigos.

Newton-John, no entanto, lutava desde a década de 1990 contra o câncer. Após se recuperar de um tumor nos seios nesta época, ela viu a doença retornar em 2013, com metástase nas costas e nos ossos, eventualmente progredindo para o estágio IV, o mais grave do câncer.

O texto postado pela equipe da atriz e cantora nas redes reflete este aspecto de sua vida: “Olivia vinha sendo um símbolo de triunfos e esperança por mais de 30 anos, compartilhando sua jornada com o câncer de mama. Sua inspiração e experiência pioneira com a medicina herbal vai continuar no Olivia Newton-John Foundation Fund, dedicado à pesquisas oncológicas”.

Nascida na Austrália, Newton-John começou a cantar e atuar na TV local na adolescência, fazendo parte dos grupos Sol Four e Toomorrow na década de 1960. Foi ao lançar o seu primeiro álbum solo, If Not For You, em 1971, que o sucesso veio, especialmente com a faixa-título, um cover de George Harrison.

Hits subsequentes incluíram “Let Me Be There” (1973), “I Honestly Love You” (1974) – ambos premiados com Grammys -, “Have You Never Been Mellow” (1975), “Come On Over” (1976), todos dentro da seara country. A carreira pop da australiana foi decolar mesmo após o estrelato no cinema.

Interpretando Sandy diante do Danny Zuko de John Travolta, Newton-John participou do maior hit de bilheteria (e das paradas musicais) de 1978: a adaptação cinematográfica de Grease – Nos Tempos da Brilhantina. “You’re The One That I Want”, “Summer Nights” e “Hopelessly Devoted to You” se tornaram canções atemporais.

O filme seguinte de Newton-John foi Xanadu (1980), um fracasso de crítica – mas a trilha sonora voltou a produzir hits para a cantora, como a faixa-título e “Magic”. No ano seguinte, o álbum Physical a sagraria como uma das maiores popstars da sua era, além de pioneira do formato do videoclipe.

Em 1983, ela se reuniu com Travolta no filme Embalos a Dois (1983), que repetiu a sina de Xanadu: apesar do fracasso nos cinemas, a trilha vendeu milhões de cópias e rendeu hits como “Twist of Fate” e “Take a Chance”.

Nos anos seguintes e após o diagnóstico de câncer, Newton-John trabalharia com menos frequência, continuando a fazer turnês ao redor do mundo e aparecendo em filmes como Ela Vai Ter um Bebê (1988), A Última Festa (1996) e Depois dos 30 (2011).

Na música, lançou alguns álbuns ao lado de John Farnham, outro cantor australiano, e até se reuniu com Travolta para o disco natalino This Christmas (2012). Newton-John deixa o marido, John Easterling, e a filha Chloe Lattanzi.

Com informações do site Omelete