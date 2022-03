A Secretaria Municipal de Obras Públicas (Semop) retomou nesta semana, com uma nova metodologia e a adição de equipes extras para o trabalho, a operação tapa-buracos em Ipatinga. Com a situação climática favorável, o procedimento agora está sendo feito com o corte da área a ser recuperada, remoção do material residual, limpeza do local e, só então, preenchimento com o asfalto, seguindo-se a compactação, o que garante maior resistência às correções feitas nas pistas.

O cronograma de aplicação, cumprido por equipes em diferentes regiões, segue priorizando as vias mais danificadas e que estão com a vida útil do pavimento esgotada, seja pela antiguidade do asfalto ou pela movimentação cada dia mais intensa de veículos em determinados trechos.

Para atender às demandas de manutenção corretiva, antes da fase de execução das atividades são levantadas as necessidades reais de cada via.

ATENDIMENTO

Os trabalhos vêm sendo priorizados em locais com maior fluxo de veículos, além de outros pontos precários identificados, seja pela própria administração ou a partir de indicações da comunidade.

Nos últimos dias, máquinas e homens estiveram mobilizados em rota pelos bairros Canaã, Bethânia e Vila Militar, quando em uma única semana foram aplicadas 70 toneladas de asfalto. Nos próximos dias as rotas estão previstas para os bairros Tiradentes, Forquilha, Esperança, Limoeiro, Canaã e Chácaras Oliveira, além da estrada da Tribuna e vias do distrito de Barra Alegre.

Em outra rota extra, serão atendidos os bairros Cidade Nobre, Jardim Panorama, Caravelas, Veneza e Parque das Águas.

RECAPEAMENTO ASFÁLTICO

A Prefeitura de Ipatinga iniciou também uma nova frente de trabalho para recapeamento asfáltico, atendendo várias ruas na cidade. Os trabalhos foram incrementados no bairro Horto e têm prosseguimento em vias dos bairros Vila Celeste, Ideal e Centro. Essa é mais uma etapa de ações voltadas para a recuperação da malha viária do município.

INDICAÇÕES DE PONTOS CRÍTICOS

Em relação a buracos nas vias, a população pode contribuir, informando por meio da Ouvidoria do município pontos que necessitam de atendimento. Os pedidos podem ser formulados pelo telefone 156 ou e-mail (ouvidoria@ipatinga.mg.gov.br). A prefeitura disponibiliza ainda o número 3829-8198 para registro das solicitações.