Um relatório elaborado pela Academia Nacional de Ciências da Ucrânia, divulgado na útlima sexta-feira (16) afirma que OVNIs (Objetos Voadores Não Identificados) estão sobrevoando os céus da capital da Ucrânia, Kiev.

De acordo com o portal Olhar Digital, o documento, publicado na base de dados arXiv, descreve recentes medidas que os astrônomos ucranianos tomaram para monitorar objetos velozes e de baixa visibilidade que se moveram pelo céu diurno da capital e arredores.

Os autores utilizaram câmeras especialmente calibradas em duas estações meteorológicas em Kiev e Vinarivka, com as quais observaram uma variedade de objetos que “não podem ser cientificamente identificados como fenômenos naturais”, segundo o relatório.

Uma agência de inteligência dos Estados Unidos especula que esses OVNIs sejam ferramentas militares inimigas que se comportam de uma maneira demasiado fugaz para ser identificadas, tendo em vista a guerra que a Rússia trava com o país desde fevereiro deste ano.

OVNIS NO CÉU DE KIEV

“Observamos um número significativo de objetos cuja natureza não é clara”, escreveu a equipe de astrônomos. “Os vemos em todo lugar”.

O time dividiu suas observações em duas categorias de OVNIs: ‘cósmicos’ e ‘fantasmas’. Os primeiros são objetos luminosos que emitem um brilho mais forte que o do céu ao fundo. Eles recebem nomes de pássaros, como ‘falcão’ e ‘águia’, e foram observados voando sozinhos e em esquadrões.

Os fantasmas, por outro lado, são objetos escuros, que se mostram completamente pretos, como se estivessem absorvendo toda a luz que incide sobre eles. Ao comparar observações dos dois observatórios envolvidos no estudo, os pesquisadores estimaram que os fantasmas medem de 3 a 12 metros de largura e viajam a velocidades de até 53 mil km/h. Para fins comparativos, um míssil balístico intercontinental alcança a marca de 24 mil km/h.

Os pesquisadores não fizeram especulações sobre a natureza desses OVNIs, já que seu relatório foca nos métodos e cálculos usados para detectar esses objetos. Entretanto, de acordo com um outro relatório do Escritório do Diretor de Inteligência Nacional dos Estados Unidos (ODNI, na sigla em inglês) publicado em 2021, é provável que alguns deles sejam “tecnologias implantadas pela China, Rússia, outra nação ou uma entidade não governamental.”

Ainda segundo o relatório da ODNI, outras explicações possíveis para os OVNIs incluem objetos aéreos mais comuns como pássaros e balões ou fenômenos atmosféricos como cristais de gelo.

Nem a Ucrânia nem os Estados Unidos levantam suspeitas de que se tratem de visitantes extraterrestres.