A Secretaria de Assistência Social de Santana do Paraíso está promovendo, em alusão ao Agosto Lilás, encontros com as mulheres atendidas nos equipamentos Cras, Creas e Serviço de Convivência, com o objetivo de discutir e refletir, trazendo também informações sobre canais de denúncia e proteção à vítima. O Agosto Lilás surge para conscientizar as pessoas sobre o combate à violência contra a mulher.

No total, em 2020, 2021 e 2022, foram atendidas 32 mulheres vítimas de violência no Centro de Referência Especializado de Assistência Social (Creas). Contudo, segundo a diretora de Proteção Social Especial, Carla Andréia Santos Lima, os casos são subnotificados. “A gente acredita que o número que se apresenta não é a realidade, porque geralmente a vítima tem medo de denunciar, de seguir o processo, de fazer um boletim de ocorrência”, disse.

Os canais oficiais de denúncia são o Disque 100 e 181. A vítima também pode procurar uma delegacia mais próxima ou o Creas. “Às vezes a mulher não vivencia, mas presencia a violência contra outras mulheres, no seu contexto familiar ou na comunidade. Daí a importância de multiplicar informação, conscientizando a sociedade que podemos, sim, ter iniciativas que venham romper com as situações de violência”, completou.

Os bairros Industrial e Ipaba do Paraíso já receberam as rodas de conversa e divulgação do Agosto Lilás.

Confira o cronograma das próximas rodas de conversa:

15/08

Grupo de mulheres – PAIF

Local: Cras I

Endereço: avenida Minas Gerais, 584, bairro Josefino Anício dos Reis

Horário: 14h

17/08

Grupo de mulheres – PAEFI

Responsável: Equipe técnica Creas

Local: Creas

Endereço: Rua Sagrado Coração, 431, bairro São José

Horário: 10h

27/08

Dia do Bem Fazer (Stand da SMAS/Creas)

Local: Residencial Paraíso (próximo à escola municipal)

Horário: 9h às 12h