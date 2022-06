Envelhecer de forma saudável, tranquila e com dignidade é um direito de todos. Entretanto, tem sido comum se deparar com inúmeros casos de violências, abusos e agressões à pessoa idosa, que podem ocorrer de diversas maneiras e causar danos irreparáveis, inclusive, morte. Para fazer uma reflexão sobre o tema, nesta quarta-feira (15), é lembrado o Dia Mundial de Conscientização da Violência Contra a Pessoa Idosa. Em Santana do Paraíso, a Secretaria de Assistência Social realiza campanhas para levar a informação ao maior número de cidadão possíveis.

Conforme os dados mais recentes disponíveis do Disque 100, apenas no primeiro semestre de 2021, mais de 33,6 mil casos de violência contra pessoas idosas foram registrados no Brasil. Desde o início da pandemia houve um acréscimo de 59% nas notificações. Negligência, autonegligência, violência psicológica e lesão financeira têm sido as mais recorrentes.

Segundo a diretora do Departamento de Proteção Social Especial de Santana do Paraíso, Carla Andreia Santos Lima, no município, os dados estão subnotificados. “No município, hoje, nós não temos dados exatos, mas no Creas, que é o Centro de Referência Especializado de Assistência Social, onde é feito o acompanhamento aos idosos vítimas de violência, nós tivemos entre o ano de 2020 e 2022 quase 150 casos de idosos que recorreram por meio de denúncia, o próprio idoso, familiar ou encaminhado por algum serviço da rede”, disse.

Nessa terça (14), a prefeitura realizou um encontro com cuidadores de idosos no Centro de Convivência da Pessoa Idosa, no bairro Joseficio Anicio dos Reis. Já nesta quarta (15), a partir das 13h30, as pessoas com 60 anos ou mais participarão de uma roda de conversa e terão serviços de aferição de pressão, exercícios físicos e momento festivo, com dança junina e dança sênior.

SAIBA COMO DENUNCIAR:

Os principais canais são: o Disque 100, o WhatsApp do governo federal (61) 99656-5008, a Polícia Militar (190), o Samu (192) e Corpo de Bombeiros (193). Tem ainda o Centro de Referência Especializado de Assistência Social – Creas (3251-6615), e o Conselho Municipal dos Direitos da Pessoa Idosa – CMDPI (3251-5482). Vale lembrar ainda que qualquer Delegacia de Polícia Civil recebe denúncias.