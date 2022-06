Entra em vigor na próxima segunda-feira (27), o novo valor da tarifa de transporte público em Coronel Fabriciano. A passagem das linhas de ônibus que rodam no município passará de R$ 4,10 para R$ 4,70. O decreto 7.987/2022, fixando o reajuste, será publicado no Diário Oficial do Município nesta sexta-feira, 24/6.

A prefeitura conseguiu limitar o aumento em 14,63% após uma longa negociação com as empresas que operam o serviço. O índice é seis vezes menor do que o reivindicado pelas empresas (84%), o que elevaria o preço tarifa para R$ 7,58. Ainda conforme o decreto, o último reajuste autorizado pelo município foi em junho de 2019, ou seja, há três anos. A inflação acumulada no período é de 22,99%.

Em nota enviada à imprensa, a Prefeitura já havia manifestado que considera elevado o valor da passagem. No entanto, “entende o índice de 14,63% como justo e suficiente para a manutenção do atual serviço prestado e está condicionado ao fato de as empresas que integram o consórcio e onde estão admitidos os trabalhadores, apresentarem suas documentações que comprovem estarem em dias com suas obrigações patronais, como: INSS, FGTS, etc”.

A contraproposta da Prefeitura de Fabriciano foi aceita pelo consórcio que opera o serviço no último dia 20, via ofício, e ratificada em audiência virtual realizada no Tribunal Regional do Trabalho da 3ª Região realizada nesta quarta-feira, 22/6.