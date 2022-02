Uma representação do diabo em um desenho animado exibido na plataforma Netflix chamou a atenção do pastor Rinaldo Silva, da Igreja Impactados, que decidiu fazer um alerta aos pais em seu perfil nas redes sociais. Em um vídeo divulgado em sua página no Instagram, o líder mostra um personagem que possui uma figura diabólica durante a animação Cuphead – A Série.

No trecho publicado pelo pastor, o personagem, cujo nome é Diabo, canta uma canção em que a letra diz, em alguns trechos: “Me chamam serpente, satanás e coisa ruim; eu adoro ser ‘euzinho’, tão malvado assim” e “vou lhes dar um recado: sugar a sua alma é meu grande barato”. Vale destacar que a animação tem censura livre na plataforma.

Ao falar sobre o desenho animado, o pastor ressaltou que descobriu a existência da animação ao perceber que sua filha estava assistindo. De acordo com Rinaldo, a publicação feita por ele na internet é um alerta aos pais já que, segundo o líder religioso, o conteúdo inicialmente parece ser inofensivo.

“Eu já orei, já repreendi o mal aqui, mas esse vídeo é um alerta. Tenham cuidado com seus filhos assistindo [a] desenhos, estejam de olho”, completa o pastor.

Fonte: Pleno.News