Será celebrado no dia 14 deste mês, segundo domingo de agosto, o Dia dos Pais. Nos dias que antecedem a essa data comemorativa, a expectativa é que muitos consumidores vão aos centros comerciais para comprar seus presentes com a finalidade de homenagear sua figura paterna. Com isso, a Associação Comercial, Industrial, Agropecuária e de Prestação de Serviços de Ipatinga (Aciapi) e a Câmara de Dirigentes Lojistas (CDL) de Ipatinga realizaram uma pesquisa de intenção de compras para o Dia dos Pais para conhecer melhor as preferências dos consumidores.

Na pesquisa, 45,8% dos participantes informaram que pretendem comprar seu presente do Dia dos Pais com o cartão de crédito, enquanto 25% responderam que vão utilizar o cartão de débito. Já o pagamento por meio do PIX apareceu em 16,7% das respostas, em seguida “dinheiro” (8,3%) e “cheque” (4,2%).

VALORES

Em relação ao valor que pretende gastar com o presente, 45,8% tem o intuito de pagar até R$ 150. Na sequência aparece a opção “entre R$ 151 e R$ 200”, que foi escolhida por 25% dos participantes da pesquisa. As duas faixas de preços “entre R$ 201 e R$ 250” e “entre R$ 251 e R$ 300” tiveram o índice de 8,3%. O valor acima de R$ 300 foi escolhido por 12,5% dos participantes.

LOCAL E HORÁRIO ESPECIAL

Já o local que pretendem comprar seu presente do Dia dos Pais, 75% dos consumidores informaram que vão fazer suas compras em loja física e 25% vão preferir a loja virtual (internet). A pesquisa também aponta que 45,8% aproveitarão o horário especial de funcionamento do comércio, enquanto 54,2% responderam que farão suas compras dentro do horário normal.

PRESENTES

Os participantes da pesquisa ainda revelaram os presentes que desejam comprar para sua figura paterna. As respostas foram as seguintes: roupas (25%), aparelhos eletrônicos (16,7%), perfumes e cosméticos (16,7%), calçados (8,3%) e outros (33,3%). Sobre quem pretende presentear, a maioria respondeu que entregará os presentes para seus próprios pais (50%), seguido por avô (8,3%), esposo (25%) e outros (25%).

HORÁRIO ESPECIAL

Nos dias que antecedem o Dia dos Pais, o comércio poderá funcionar até mais tarde com mão de obra dos empregados. De acordo com a Convenção Coletiva de Trabalho (CCT), na sexta-feira (12) as lojas poderão ficar abertas das 9h às 20h e no sábado (13), das 9h às 17h.

AMOR PREMIADO

Para essa data comemorativa, os consumidores poderão participar da campanha Amor Premiado da Aciapi-CDL. Serão sorteados R$ 5 mil em vales-compra, distribuídos em quatro prêmios de R$ 1 mil e dois prêmios de R$ 500, ou seja, seis prêmios. Além disso, os funcionários das empresas responsáveis pela venda do cupom sorteado receberão como prêmio um vale-compra de R$ 200 para gastar em uma das empresas participantes da campanha. O sorteio ocorrerá na próxima quarta-feira (17).