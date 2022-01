Jair Bolsonaro (PL) é o pré-candidato à presidência da República com o maior número de interações nas redes sociais, é o que revelou um levantamento divulgado pela FGV-DAPP (Diretoria de Análise de Políticas Públicas) nessa segunda-feira (24).

Analisando o período entre 17 de dezembro e 20 de janeiro, o estudo mostrou Bolsonaro como o mais citado nas plataformas de internet, liderando as interações em Twitter, Facebook, Instagram e YouTube no período.

No Facebook, Bolsonaro foi lider absoluto, obtendo 13,6 milhões de interações (curtidas ou compartilhamentos), mais de 5 vezes superior ao do ex-presidente Lula (PT), com 2,7 milhões. O petista está em segundo lugar na maioria das plataformas analisadas, menos no YouTube, onde o segundo lugar é de Ciro Gomes.

Bolsonaro tem um total de 43 milhões de seguidores em perfis e contas oficiais no Facebook, Instagram, YouTube, Twitter, TikTok e Telegram.

Veja os dados completos no site oficial da FGV clicando aqui.

Fonte: Portal Novo Norte