A Polícia Federal (PF) cumpriu na manhã desta quinta-feira (7), no município de São João do Oriente, um mandado de busca e apreensão no combate ao crime de envio ilegal de menor ao exterior.

Iniciada em abril deste ano, a investigação visava revelar o envio de crianças ou adolescentes para o exterior com objetivo de lucro ou mediante fraude, crime previsto no Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA).

Neste inquérito, a Polícia Federal apurou a prática de quatro crimes de promoção de migração ilegal e de quatro crimes de envio de crianças ou adolescentes para o exterior com o objetivo de lucro ou mediante fraude.

Para permanecer em território estadunidense, uma tia e seu marido se passaram por pais de uma das crianças, fazendo uso do chamado “CAI-CAI montado”. Os envolvidos estão sujeitos a penas que variam de 7 a 14 anos de reclusão.

