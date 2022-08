Com o propósito de mostrar à população brasileira que a economia não cresce apenas na cidade grande, foi lançado na última quinta-feira (18), o podcast Sem Filtro.

Criado pelo CEO da OneX e Gerenciar, Tiago Bicalho, e especialistas, o podcast Sem Filtro promove conversas sobre diversos assuntos relacionados à tecnologia, inovação, empreendedorismo, economia e tendências de mercado, com participação especial de grandes empresários regionais.

DE PAI PARA FILHO

A influência da tecnologia nas gerações foi o tema oficial do primeiro episódio. E para inaugurar oficialmente o podcast, Tiago Bicalho convidou dois grandes empresários da região do Vale do Aço: Luciano Araújo, diretor-presidente da Provest Uniformes & EPI’s – grande empreendedor e gestor, que possui uma experiência de mercado de quase 30 anos. E seu filho, Victor Araújo, diretor de Estratégia da Provest Uniformes & EPI’s, presidente do Fiemg Jovem Vale do Aço, formado em Administração, pós-graduado em Especialização em Controladoria e em Indústria 4.0. Aos 28 anos, Victor já possui uma experiência gigantesca no mercado.

Como os espectadores puderam conferir, o nome do podcast é totalmente verdadeiro, Tiago Bicalho trouxe para o programa um bate papo realmente Sem Filtro.

A maioria das pessoas já conhece os dois convidados, mas poucos sabem como eles chegaram aonde estão. Para o público conhecer a história de sucesso desses empreendedores, Victor e Luciano Araújo contaram um pouco da trajetória percorrida, quais os desafios enfrentados e como atuar em uma empresa familiar, mas de forma profissional.

Na live, Luciano e Victor também deram várias dicas e estratégias para empresários e futuros empresários solucionarem as dores que estão enfrentando ou podem enfrentar futuramente no empreendimento familiar. Para quem não teve a oportunidade de assistir a este bate-papo ao vivo, ele se encontra diponível no canal Sem Filtro, do YouTube (https://www.youtube.com/channel/UCW0uAEggzccsUXeRrZURFDg).

O podcast Sem Filtro contará com um episódio mensal e será disponibilizado em plataformas de streaming de áudio e vídeo.