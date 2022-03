Neste Dia Mundial do Consumidor, 15 de março, a Polícia Civil de Minas Gerais (PCMG) lança a cartilha “Criptomoedas: golpes e dicas de prevenção”. O material busca informar ao cidadão os cuidados necessários acerca do mercado de moedas virtuais, que está atraindo tanto a atenção de novos investidores quanto de criminosos.

A criptomoeda não existe fisicamente e as atividades envolvendo esse tipo de moeda exigem conhecimento sobre o tema, como observa a titular da Delegacia Especializada em Defesa do Consumidor, delegada Danúbia Quadros. “Os investimentos têm demonstrado valores expressivos nos últimos anos. E os golpes estão cada vez mais comuns. A garantia de valorização rápida é um indicativo de fraude, pois o preço da criptomoeda varia de acordo com a demanda de mercado”, adverte.

Clique aqui e acesse a cartilha.

Segundo Danúbia Quadros, entre as armadilhas mais comuns estão os sites impositores (phishing), criados para parecer uma empresa real e consolidada no mercado. Outro alerta é sobre aplicativos móveis falsos de criptomoedas, bem como empresas e corretoras falsas. Na lista, ainda, aparecem as pirâmides financeiras, esquemas fraudulentos que atraem investidores com a promessa de ganho rápido, rendimentos elevados e lucros garantidos.

Para evitar esses golpes, a delegada pontua que é fundamental que o interessado se informe bem, busque orientação com especialistas da área e utilize plataformas conhecidas. “Leia a cartilha, divulgue para o maior número de pessoas, estude sobre as moedas digitais antes de começar a investir”, orienta ao esclarecer que, caso tenha sido vítima, a pessoa deve procurar a delegacia mais próxima para tomar as providências criminais.