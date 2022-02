Na tarde de ontem (10), aconteceu no quartel do 14º Batalhão, no bairro Vila Celeste, em Ipatinga, a troca de comando da 12ª Região de Polícia Militar, que atende 97 municípios. O comandante-geral da Polícia Militar em Minas Gerais, coronel Rodrigo Sousa Rodrigues, presidiu a cerimônia que empossou o novo oficial comandante da corporação, coronel Juliano Fábio Lemos Dias.

Os secretários municipais de Governo, Roberto Soares, e de Segurança e Convivência Cidadã, Décio Carmargos, acompanharam a solenidade. Em nome do prefeito Gustavo Nunes, Roberto Soares cumprimentou e deu as boas-vindas ao novo comandante. Ainda na oportunidade, ele destacou o relevante papel que a Polícia Militar sempre desempenhou na cidade, reafirmando o apoio da administração ao trabalho desenvolvido nas mais diversas frentes em prol da segurança da população.

Já o secretário de Segurança, Décio Carmagos, reforçou a importância do trabalho de integração entre a administração municipal e a Polícia Militar para que Ipatinga continue a bater recordes na redução da criminalidade e fortaleça a proteção das pessoas no município. “A troca de informação entre as forças policiais e governo municipal é fundamental para o combate à criminalidade. Por isso nossa administração trabalha em constante parceria com a Polícia Militar”, frisou o secretário.

ABRANGÊNCIA DA 12ª RPM

A 12ª Região de Polícia Militar, sediada no bairro Santa Mônica, em Ipatinga, é a Unidade de Direção Intermediária (UDI) responsável perante o Comando-Geral da Polícia Militar de Minas Gerais pela coordenação, controle e emprego operacional de sete Unidades de Execução Operacional, sendo elas: 11º Batalhão de Polícia Militar (Manhuaçu), 14º Batalhão de Polícia Militar (Ipatinga), 26º Batalhão de Polícia Militar (Itabira), 58º Batalhão de Polícia Militar (Coronel Fabriciano), 62º Batalhão de Polícia Militar (Caratinga), 17ª Companhia de Polícia Militar Independente (João Monlevade) e 21ª Companhia de Polícia Militar Independente (Ponte Nova).