Nesta sexta-feira (22), a Policlínica Municipal de Ipatinga completa 30 anos de operação e tem muitos motivos para comemorar. Inaugurada em 1992, a unidade hoje conta com 150 servidores, distribuídos em 35 especialidades, e a capacidade de atendimento foi elevada em 20%.

A diretora Érika Costa Neiva destaca que “a gestão atual trouxe ganhos notáveis a esta importante instituição médica. Somente nos últimos dez meses alcançamos uma elevação significativa nas respostas às demandas do público, com um número de atendimentos 20% superior às médias anteriores. Não podemos deixar de citar a extensão do horário de expediente, que hoje é de 7h às 20h, o que demonstra um comprometimento com a saúde de forma clara e resolutiva”, destaca.

Para a técnica de Enfermagem Maria Engrácia, que trabalha na unidade há 30 anos, a Policlínica tem muito o que comemorar. “É muito prazeroso fazer parte desta equipe, cada vez mais dedicada e comprometida. Tenho muito orgulho de aprender todos os dias com pacientes e profissionais tão maravilhosos”, diz, com humildade, a servidora.

ATENDIMENTOS

A unidade somou apenas nos últimos 12 meses, 70.200 consultas, 26.395 exames e 7.704 procedimentos de enfermagem.

O corpo médico da Policlínica Municipal conta com 60 profissionais, que atuam em diversas especialidades: Oftalmologia adulta e infantil; Pediatria; Angiologia; Cirurgias e procedimentos de pequeno porte; Reumatologia; Hematologia; Acupuntura; Alergologia; Otorrinolaringologia; Pneumologia; Dermatologia; Endocrinologia; Gestação de alto risco; Cardiologia; Colposcopia; Gastroentereologia; Nutrição; Ginecologia; Mastologia; Proctologia; Recém-Nascido de Alto Risco; Terapia Ocupacional; Fonoaudiologia; Otorrinolaringologia; Psiquiatria; Ortopedia; Fisioterapia; Nefrologia, e Urologia.

A unidade hoje oferece um maior bem-estar aos pacientes do SUS, por meio de uma equipe multiprofissional qualificada e preparada para atender as demandas da região e alguns municípios pactuados direcionados pelas regulações municipais.

O secretário de Saúde de Ipatinga, Cléber de Faria Silva, externou sua felicidade em comemorar com toda equipe mais um ano de operação da Policlínica. “Trata-se de um trabalho árduo, duro, mas extremamente gratificante. Prestar um serviço dessa natureza à população do município nos dá a sensação de dever cumprido”, sintetizou, para concluir em seguida: “Parabéns à equipe, direção, todos os funcionários. E que consigamos melhorar definitivamente a saúde da nossa região, esse é o nosso desejo”.