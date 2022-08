Já está no ar, e com oferta de vagas, o novo Portal do Emprego de Coronel Fabriciano. Idealizado e gerido pela Secretaria de Governança de Desenvolvimento Econômico, a plataforma reúne quem busca trabalho e quem tem vagas a divulgar no município.

O acesso é fácil, rápido e totalmente gratuito pelo portaldoemprego.fabriciano.mg.gov.br. Na plataforma, também é possível acompanhar as oportunidades disponíveis em tempo real, pelo seu celular, tablet ou computador.

O lançamento foi nesta sexta-feira (26), no Paço Municipal, com grande presença de empresários, representantes de entidades comerciais e industriais da região e, inclusive, prestigiado pelo Secretário de Estado de Desenvolvimento Econômico, Fernando Passalio de Avelar.

A iniciativa foi bastante elogiada pelo representante do Estado. “É um portal inovador porque trabalha não só a questão técnica curricular, mas avalia o perfil psicológico do candidato. Todos sabem que o funcionário entra por habilidades técnicas, mas permanece ou não no por habilidades interpessoais. Ou seja, a ferramenta já analisa estas questões, evitando que a empresa contrate errado, diminuindo a rotatividade e custos. É um exemplo a ser seguido”, elogia o secretário de Estado de Desenvolvimento Econômico.

PROFISSIONAL CERTO PARA VAGA CERTA

O prefeito de Fabriciano, Marcos Vinicius, frisou a preocupação da atual gestão em gerar um ambiente favorável aos negócios para ampliar a geração de emprego e renda na cidade, de maneira consistente e planejada.

“Temos gerado novos postos de trabalho mensalmente, mas perdemos quase na mesma proporção. A rotatividade é grande e o custo também. Por isso pensamos numa ferramenta que fosse além de um banco de currículos e pudesse ajudar a direcionar o trabalhador para a vaga certa conforme o perfil solicitado pela empresa”, explica o prefeito.

BOM PARA O EMPRESÁRIO E O TRABALHADOR

A iniciativa foi bastante elogiada também pelos empresários e lideranças presentes no evento de lançamento. “Fabriciano sai na frente porque lança um portal que vai ser um elo entre o empregado e empregador, com a Prefeitura direcionando para vaga cerca”, disse o presidente do SindComércio, José Maria Facundes.

O presidente da Acicel-CDL, Fábio Pimentel, frisou que a ferramenta vai facilitar esta conexão. “É excelente para ambos. Quem busca e precisa trabalhar, muitas vezes, não sabe por onde começar. E nem todas as empresas têm condições de contratar recrutador. E a ferramenta vai facilitar essa conexão da maneira certa. Mesmo porque nenhuma empresa sobrevive e cresce sem um bom funcionário”.

HABILIDADES TÉCNICAS E COMPORTAMENTAIS

O diferencial tão elogiado do Portal do Emprego de Fabriciano é que ele permite traçar o perfil comportamental do candidato e assim, direcioná-lo para vaga mais adequada. Ao cadastrar o seu currículo, são solicitadas informações sobre competências técnicas e comportamentais. O mesmo vale para o empresário ao preencher os requisitos necessários ao divulgar a vaga.

A partir dos dados informados, a Prefeitura usa a metodologia DISC para traçar o perfil do candidato, triar e encaminhar os currículos.

O Teste de Perfil DISC é uma metodologia de avaliação psicológica que tem como objetivo mensurar os comportamentos e emoções observáveis dos indivíduos. A metodologia é bastante difundida e usada entre equipes de recrutadores de talentos e RH para auxiliar nas tomadas de decisão para promover recrutamentos, seleções, capacitação e desenvolvimento das equipes.

Serviço:

Secretaria de Governança Desenvolvimento Econômico

Endereço: Rua Doutor Querubino, 342, Centro. Telefone: 3406-7552.

portaldoemprego.fabriciano.mg.gov.br