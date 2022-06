O prefeito de Coronel Fabriciano, Marcos Vinicius Bizarro, confirmou no início da semana as mudanças no primeiro escalão do governo. José Márcio Gomes Pereira, que respondia pela Secretaria de Governança de Gestão e Transparência, assume a pasta de Governança Política no lugar de Everton Campos. Já Lidiani Gomes Martins de Carvalho, que ocupava a Gerência de Compras, foi promovida e nomeada secretária de Governança de Gestão e Transparência.

José Márcio Gomes Pereira é graduado em Ciências Contábeis, possui MBA em Gestão Financeira e Controladoria, é especialista em Gestão Pública e Controle e é mestrando em Contabilidade Pública. Ele está na gestão Novos Tempos desde janeiro de 2017, início do primeiro mandato do atual prefeito, ocupando inicialmente o cargo de Controlador-Geral e seguida foi nomeado como Secretário, estando à frente da pasta de Gestão e Transparência desde Julho de 2017.

O profissional foi responsável pela implantação de projetos estruturantes, como o sistema de gestão integrado, telefonia digital, central de monitoramento, estruturação dos novos espaços administrativos, melhoria regulatória, processos de melhoria da qualidade de gastos públicos, consolidação do Programa de Compliance e Integridade, com adoção medidas de controle interno e prevenção de fraudes, entre outros. O uso de procedimentos impessoais de controle interno e de prevenção a fraudes é fenômeno recente na gestão pública. E Coronel Fabriciano, ao adotá-los, ganhou destaque estadual e nacional como modelo de eficiência administrativa em gestão e governança pública.

Lidiani de Carvalho é advogada, especialista em Gestão Pública (em curso), natural e moradora de Coronel Fabriciano. Iniciou na gestão pública em 2017: entrou como coordenadora de Compras e foi promovida Gerente de Compras em maio de 2021.

A profissional participou diretamente, com atuação destacada, da implantação da nova Lei de Licitações e modernização dos processos de compras públicas – trazendo economia aos cofres municipais. O setor é vinculado à Secretaria de Governança de Gestão e Transparência. Lidiani é a segunda mulher em cargo de primeiro escalão no atual mandato de Marcos Vinicius.

ASSOCIAÇÃO MINEIRA DE MUNICÍPIOS

As alterações no primeiro escalão da Prefeitura de Fabriciano se devem, sobretudo, a eleição de Marcos Vinicius como novo presidente da Associação Mineira dos Municípios (AMM). Everton Campos aceitou o convite para assumir a Superintendência Executiva da AMM

Campos ocupou a Secretaria de Governança Política desde 2017 e teve atuação destacada na primeira gestão do prefeito Dr. Marcos Vinicius, reeleito em Coronel Fabriciano com mais de 83% dos votos válidos. Campos foi um dos coordenadores da campanha. Everton Campos é graduado em Administração, especialista em administração pública, é sócio diretor de empresa especializada em assessoria técnica em Gestão Pública, e sempre trabalhou com foco na Administração Pública e desenvolvimento e planejamento regional.

DESAFIOS À FRENTE DA AMM

Segundo o novo superintendente executivo da AMM, “o nosso compromisso é proporcionar a transparência na gestão, bem como avançar na conclusão de ter 100% dos municípios mineiros filiados, além de avançar também na qualificação dos servidores públicos municipais através do CQGP. Estamos sob orientação do presidente, alinhando uma série de novidades para os associados”. Atualmente, a AMM possui 92% dos 853 municípios de Minas.

Everton também destacou a importância da AMM ter uma diretoria que represente todas as regiões de Minas Gerais, comprometidos com os problemas locais e que contribuam nas pautas defendidas pela entidade. “Temos uma diretoria muito qualificada, que representa todas as 10 macrorregiões do Estado de Minas e querem contribuir com a bandeira municipalista forte e atuante”.

“Quero agradecer ao prefeito Dr. Marcos Vinícius, bem como toda equipe da prefeitura de Coronel Fabriciano pela parceria de cinco anos a frente da pasta da Secretaria de Governança Política, um ambiente que me ajudou muito no crescimento profissional e pessoal”.