O prefeito de Coronel Fabriciano, Dr. Marcos Vinícius, foi empossado como presidente da Associação Mineira dos Municípios (AMM) para o triênio 2022-2025. A cerimônia aconteceu na noite dessa quinta-feira (2), no Expominas, em Belo Horizonte, com a presença do governador Romeu Zema, do presidente do Senado, senador Rodrigo Pacheco; do assessor especial da Presidência da República, general Valter Braga Neto; do vice-presidente da Assembleia Legislativa, Antônio Carlos Arantes; e dos presidentes dos Tribunais de Justiça e de Contas de Minas Gerais, prefeitos, vereadores, deputados federais e estaduais e senadores.

Dr. Marcos foi eleito em chapa única, em consenso com o ex-presidente Julvan Lacerda de quem foi vice-presidente por dois mandatos. No discurso de posse, Dr. Marcos agradeceu o apoio dos prefeitos em sua eleição e reafirmou o compromisso de ouvir os gestores e agir em defesa de cada uma das cidades mineiras, não importando bandeiras partidárias. “Vamos trabalhar juntos e cobrar das esferas federais, principalmente, harmonia para com os municípios. Vamos exigir dos nossos deputados que sejamos ouvidos”, disse.

O ex-presidente, Julvan Lacerda desejou sucesso a Dr. Marcos a quem agradeceu pela parceria nas últimas gestões à frente da instituição.

Fechando os discursos, o governador de Minas Gerais Romeu Zema enalteceu o trabalho realizado pela AMM e se comprometeu a apoiar o novo presidente da entidade. “Me comprometo a garantir a continuidade dos repasses financeiros aos municípios relativos às dívidas contraídas com os municípios. Estado e AMM andarão juntas em prol do municipalismo”, discursou

REFORÇAR O APOIO AOS MUNICÍPIOS

À frente da AMM, Dr. Marcos pretende apoiar cada vez mais as gestões municipais por meio da qualificação técnica. “Vamos ampliar a oferta de qualificação para que os servidores públicos estejam cada vez mais preparados e vamos criar o Núcleo de apoio Jurídico aos prefeitos”, disse.

O novo presidente também anunciou apoio aos consórcios públicos na busca da melhoria da qualidade na prestação de serviços.

“Vamos criar também um consórcio para compras conjuntas de medicamentos e tecnologia”, disse.

HOMENAGENS

Durante a cerimônia, foram prestadas homenagens ao ex-presidente Julvan Lacerda e também a Dr. Marcos Vinicius. O prefeito de Coronel Fabriciano lembrou emocionado, sua trajetória construída em menos de 20 anos graças ao seu trabalho como médico.

Antes de se eleger prefeito, atuou pelo SUS durante oito anos no então Hospital Siderúrgica, atual Hospital Doutor José Maria Morais. Ao ver o sofrimento da população que buscava serviços de saúde, decidiu ingressar na política. Em 2016, se candidatou a prefeito e foi eleito com 47,7% dos votos válidos. Em 2020, foi reeleito com 83,75% dos votos válidos.