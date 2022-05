O prefeito Douglas Willkys comemorou o anúncio da realização de novos investimentos pela Aperam South America na planta industrial de Timóteo. A informação foi confirmada nesta terça-feira (24) após uma reunião com o governador Romeu Zema, o presidente da Aperam South America, Frederico Ayres Lima, o prefeito de Timóteo, Douglas Willkys, e o secretário de Estado de Desenvolvimento Econômico, Fernando Passalio. O encontro foi realizado na Cidade Administrativa, em Belo Horizonte.

O presidente da siderúrgica confirmou durante o encontro a realização de investimentos de R$ 588 milhões na planta industrial de Timóteo e na Aperam BioEnergia, no Vale do Jequitinhonha. A maior parte dos recursos será destinada à atualização dos processos produtivos na Laminação de Tiras a Quente na usina timotense, permitindo à companhia ampliar a partir de 2024 a lista de produtos, com a oferta de aços especiais de maior complexidade e resistência. A outra parte será destinada à operação da Aperam BioEnergia.

Frederico Ayres Lima explicou que, no ano passado, foi iniciado um ciclo de investimentos de R$ 243 milhões em Minas Gerais na modernização da planta e em sustentabilidade na produção do aço verde. “Este ano, faremos inversões da ordem de R$ 588 milhões que serão investidos nos próximos três anos”, disse.

Para o prefeito de Timóteo, a solenidade realizada na sede do governo mineiro é um marco para o município de Timóteo, para a Aperam e para o governo de Minas, pois além de modernizar a planta industrial, os investimentos vão proporcionar melhorias nas questões ambientais.

Douglas também ressaltou a expectativa de geração de empregos diretos e indiretos com a reforma, manutenção e instalação de novos equipamentos na Aperam. “Ao realizar esses novos investimentos a empresa reafirma a seriedade com que conduz a sustentabilidade do negócio em sua planta industrial em Timóteo e, principalmente, o seu compromisso com o meio ambiente, com as pessoas e com a cidade de Timóteo”, destacou o chefe do Executivo.