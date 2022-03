O prefeito de Santana do Paraíso, Bruno Morato, se sensibilizou com o sonho dos jovens, que participam do projeto Horizontes do Paraíso, e vai ajudar a construir um deck com mirante no bairro Ipaba do Paraíso. Os jovens conseguiram verba para realizar o projeto da obra, porém, encontraram dificuldades para colocá-lo em execução.

“A gente percebendo que era uma obra importante para Ipaba do Paraíso e também para estimular esses jovens, adotamos esse projeto como sendo da prefeitura e nas próximas semanas ele já vai para a licitação. Ou seja, a mensagem que nós queremos deixar para todos os jovens é que continue sonhando, continue estudando, continue trabalhando, porque realizar é possível”, afirmou o prefeito.

O projeto Horizontes do Paraíso é uma iniciativa da Fundação Renova, que é a entidade responsável pela mobilização para a reparação dos danos causados pelo rompimento da barragem de Fundão, em Mariana (MG). O objetivo é unir jovens em prol da própria comunidade, ou seja, criar ideias para aproveitar espaços, que sejam ecologicamente corretos, e que possam ser usados pela população como forma de lazer e interação social.

Em Santana do Paraíso, o projeto contempla, inicialmente, apenas o bairro Ipaba do Paraíso, onde cerca de 12 jovens participam. “Ele começou em meados de 2019. Só que com a pandemia, deu uma estagnada, porém, ano passado a gente voltou com força total e aí foi que surgiu a ideia de fazer esse projeto aqui no Ipabinha”, disse a porta-voz do grupo, Analice Gomes Oliveira.

Analice explicou que a proposta do deck surgiu após uma conversa com os jovens do bairro, que expuseram a falta de um espaço para os amigos se reunirem no final da tarde ou ficarem sentados conversando depois da escola. “A ideia é fazer na frente do rio para poder ter essa vista das montanhas que fica bem bonito. E aqui na escadaria a gente até pensou em um projeto de mosaico bem legal com imagens”, esclareceu.

Além disso, o projeto também prevê um muro de arte que traga elementos que representam a comunidade. Sobre o deck de madeira, a administração municipal prevê que ele seja concluído ainda no ano de 2022. “Ficamos até um pouco impressionados com a ajuda da Prefeitura e muito gratos também, porque era um projeto que seria difícil fazer sem esse apoio”, concluiu a porta-voz.