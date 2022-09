A Prefeitura de Timóteo abriu processo seletivo para estagiários nível médio/técnico e superior. A seleção é para provimento de vagas existentes e formação de cadastro de reserva de estágio não obrigatória, conforme disposição do Edital 004/2022. A íntegra do edital pode ser obtida pelo link https://www.timoteo.mg.gov.br/diariooficial/25408/pdf .

As inscrições poderão ser realizadas até o dia 30 de setembro, exclusivamente pelo formulário disponível no link https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSe9L33MvsRaNu1iJALDlcQS8fiCVI5DJLjkXfku8U29HMe8lA/viewform . Poderão participar do Processo de Seleção os estudantes devidamente matriculados nas instituições de ensino público e privados reconhecidos pelo Ministério da Educação – MEC e conveniadas com o Município. Para nível médio/técnico poderão participar estudantes a partir do 1º ano; para nível superior, poderão participar os acadêmicos a partir do 1º período.

O estagiário contratado receberá mensalmente auxílio de R$ 450,00 (técnico) ou de R$ 600,00 (superior), além de auxílio transporte de acordo com comprovante de endereço. O estágio terá duração de 3 a 12 meses, podendo ser prorrogado a critério da Prefeitura, não ultrapassando o limite de 24 meses.