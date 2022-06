A Prefeitura de Timóteo está convocando os candidatos aprovados no concurso público Edital 001/2019 para apresentação da documentação comprobatória junto à Subsecretaria de Recursos Humanos, localizada no Paço Municipal (Av. Acesita,3230, Bairro São José). O edital da primeira Convocação do Concurso Público foi publicado ontem (9) com ampla divulgação nos canais da prefeitura.

Os aprovados e convocados, nesta primeira listagem, têm o prazo improrrogável de 5 dias corridos para apresentarem a documentação que comprove os requisitos exigidos no edital do concurso. O atendimento está sendo realizado no horário de 12h às 17h, lembrando que a Prefeitura de Timóteo não funciona aos sábados e domingos.

Ao todo, foram convocados 85 profissionais de diferentes áreas, entre as quais advogado, agente administrativo, analista em gestão municipal, contador, psicólogo, enfermeiro, técnicos em enfermagem, farmácia, informática, meio ambiente, oficial de obras e serviços. O edital completo da primeira convocação pode ser acessado pelo link https://www.timoteo.mg.gov.br/diariooficial/24097/pdf.