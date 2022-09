O prefeito Bruno Morato assinou, nessa segunda-feira (19), termos de fomento que visam destinar recursos às instituições sem fins lucrativos de Santana do Paraíso. Foram beneficiadas as entidades: Cantinho dos Idosos, com cerca de R$ 1 milhão e 200 mil, e a Associação Roma Futebol Clube, que receberá em torno de R$ 700 mil. A verba é proveniente de deduções tributárias e deverá ser utilizada, exclusivamente, para a terceira idade.

“Enquanto gestores de uma cidade, nós temos que pensar em políticas para a terceira idade. Afinal de contas, tudo que nós temos hoje na cidade foram eles que construíram e nada mais justo do que recompensar e acolher quem trabalhou a vida inteira, que se dedicou pela construção de uma sociedade melhor”, afirmou o prefeito.

A presidente do Cantinho dos Idosos, Luciene Carla Pereira de Oliveira, destacou que todo o dinheiro será usado para construir uma nova unidade da instituição, que permitirá a ampliação da oferta de vagas. “Esse termo vem somar com o nosso projeto. A Vale, há dois anos nos presenteou com um valor pra que a gente pudesse construir a nossa nova sede da instituição, porque até então nós não tínhamos sede própria, e esse valor vem para complementar. Nós estamos muito felizes com isso”, comentou.

Já o supervisor de projetos do Roma, Tales Caetano Alves Pereira, ressalta que essa assinatura representa um marco para a associação, tendo em vista que é a primeira vez que ela trabalhará com a política pública voltada para a pessoa idosa. “Agora é executar o trabalho, agregar e aumentar os atendimentos, fortalecer cada vez mais essa política tão importante que é da pessoa idosa, com as atividades esportivas, de atendimento domiciliar, da assistência social. Todo esse trabalho que a associação já faz no município agora será aumentado com essa parceria”, disse.

Por isso nós assinamos dois termos de fomento, um com o Cantinho dos Idosos, e lembrando que o Cantinho do Idoso já recebeu um terreno, está em tramitação o registro. Esse terreno já recebeu um recurso de em torno de R$ 1 milhão e 200 mil, e agora mais um recurso em torno de R$ 1 milhão e 200 mil, frutos de deduções tributárias, pra que possa construir uma nova unidade. Isso é importantíssimo, porque será construído uma unidade pensando em todas as peculiaridades dos idosos, né? Então será um prédio, uma estrutura construída planejada, pensando. Cidades deles. E isso também vai ampliar as vagas. Hoje são doze vagas nessa nova unidade, nós vamos ampliar pra vinte vagas. Além disso, assinamos também um termo de fomento com o Roma recursos da mesma ordem. Deduções tributárias em torno de R$ 700 mil, para que o Roma também possa executar projetos voltados para a terceira idade, desde a inclusão digital até visita e apoio aquele idoso que está acamado e por algum motivo não consegue deslocar pra participar desses projetos. Esses projetos de vivência, de inclusão digital, enfim, projetos que melhora a qualidade de vida da terceira idade. Então esse é o nosso desafio, Santana do Paraíso é ser justo, recompensar e cuidar de quem sempre cuidou da cidade.