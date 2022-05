A Prefeitura de Timóteo homologou nesta terça-feira (10), o concurso público para o provimento de cargos efetivos no Executivo municipal. Lançado por meio do Edital nº 001/2019, o certame que foi conduzido pela Fundação CefetMinas, sofreu atrasos em virtude da pandemia.

Ao todo se inscreveram para participar do certame 14.074 candidatos para 269 vagas em 75 cargos disponíveis na administração municipal. Desses mais de 14 mil, cerca de 8 mil pessoas compareceram para fazer as provas que foram realizadas no dia 6 de fevereiro.

Após a homologação pelo prefeito Douglas Willkys, a Secretaria Municipal de Administração e Gestão elaborou um cronograma para começar a chamar os aprovados de acordo com as prioridades do serviço público e a disponibilidade orçamentária e financeira da Administração. A convocação dos aprovados, prevista para começar a partir a partir de junho, será feita por meio de correspondência com Aviso de Recebimento (AR).

Para a secretária de Administração e Gestão, Simone Araújo, a sensação com a homologação do concurso público de Timóteo é de dever cumprido. “A homologação é a confirmação de que o processo está concluído e de que a Administração já pode começar a fazer as nomeações”, explicou Simone, lembrando que a realização do concurso para o preenchimento de vagas no serviço público ocorreu sem transtornos ou polêmicas. A realização do concurso público era um compromisso da atual gestão do Município.

Com isso, segundo a secretária, a Prefeitura vai começar a recompor o quadro do funcionalismo o que irá se refletir na melhoria da qualidade de prestação dos serviços públicos. Após serem chamados, os aprovados deverão apresentar uma série de documentos, passar por exames médicos e ao serem nomeados, passar pelo período de três anos de estágio probatório, que é o período inicial em que o candidato será avaliado e, se aprovado, terá a tão sonhada estabilidade no serviço público.