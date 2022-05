Para garantir mais qualidade à iluminação pública de Ipatinga e segurança à população, a prefeitura segue na execução do projeto de extensão de energia elétrica em regiões há anos necessitadas. Nesta etapa foram instalados postes com iluminação em LED ao longo da Avenida José Júlio da Costa, no bairro Ferroviários, e na Rua Xavantes, no bairro Iguaçu (trecho próximo ao hotel Panorama Tower), localidades que concentram tráfego intenso de veículos. Outro ponto atendido foi a praça localizada na rua Tucumã, no bairro Vila Militar, onde foi realizado a substituição das luminárias convencionais por luminárias também em LED, além da instalação de mais pontos de iluminação na praça.

O projeto de extensão de energia elétrica teve início em 2021, para atender a uma demanda antiga da população, e desde então já contemplou mais de seis bairros da cidade. Entre os pontos atendidos recentemente estão as ruas Jade com Xavantes, no bairro Iguaçu, e também a praça da Rua Leopoldina, no bairro Tiradentes.

Com a conclusão dessas obras, estarão sendo ligados ao sistema de iluminação pública cerca de 60 novos postes com lâmpadas de LED.

Os locais, segundo relatos da população, eram muito escuros, contando com poucos postes em algumas vias ou quase nenhum. A instalação dos postes foi feita por empreiteira contratada pela prefeitura e paga com os recursos decorrentes da contribuição para o custeio dos serviços de iluminação pública (Cosip).

PROGRAMAÇÃO

Na programação do próximo mês, está previsto a conclusão das obras de iluminação na quadra de esportes da Rua Salmão, no bairro Forquilha, praça da Rua Tiago Machado Garcia, no bairro Jardim Panorama, e a eficientização da iluminação da quadra esportiva da Av. Lagoa da Pampulha, no bairro Recanto.

O projeto, de acordo com a Secretaria de Serviços Urbanos e Meio Ambiente (Sesuma), tinha como objetivo tornar os ambientes dos bairros mais seguros, com melhor visibilidade para a população que reside e transita pelo local, além de incentivar a interação da comunidade na utilização das praças, e também incentivar a prática de esportes nas quadras públicas do município.

A ação é resultado do levantamento realizado em 2021, quando o prefeito Gustavo Nunes visitou diversos pontos para avaliar a situação da iluminação pública e segurança das vias. Além dos pontos diagnosticados pela equipe técnica da SESUMA, populares também puderam fazer a solicitação e registrar os locais com ausência de postes de luz.

EXTENSÃO E MELHORIA NAS REDES

A Prefeitura de Ipatinga também executou diversas obras de extensão na rede elétrica da cidade, promovendo a melhoria da iluminação pública de diversos bairros com investimento inicial de quase R$ 1,2 milhão. Dentro desse valor estão previstos vários serviços importantes.

A expansão atendeu inicialmente a pontos dos bairros Caravelas, Bom Jardim, Bethânia, Iguaçu, Horto e Centro, visando proporcionar maior segurança aos moradores. Compreendemos a necessidade da população e acatamos as reivindicações de regiões que há tempos clamam por mais segurança e bem-estar.