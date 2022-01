A Prefeitura de Ipatinga iniciou nesta terça-feira (11) os trabalhos de iluminação de ruas da cidade onde ainda não há sistema de iluminação pública. A ação é resultado do levantamento realizado em 2021, quando o prefeito Gustavo Nunes visitou diversos pontos para avaliar a questão da iluminação e segurança das vias. Além dos pontos diagnosticados pela equipe técnica da secretaria Municipal de Serviços Urbanos e Meio Ambiente (Sesuma), populares também puderam fazer a solicitação e registrar os locais com ausência de postes de luz.

Após etapa de elaboração de projetos técnicos, os pontos identificados receberão iluminação pública de forma gradativa ao longo do mandato, conforme liberação junto à Cemig e equipe técnica do município.

Segundo o secretário da Sesuma, Valter Martins dos Reis, a iluminação pública é uma maneira contribuir com a segurança dos locais e facilitar a acessibilidade. “O intuito do governo municipal é o de coibir locais ermos, propícios ao uso de entorpecentes e práticas de crimes diversos, além de proporcionar maior sensação de segurança aos moradores e demais pessoas que transitam pelas vias”, explica o secretário.

A expectativa é que durante todo mês de janeiro cerca de 20 ruas recebam os postes de iluminação. No decorrer do ano, outros pontos serão iluminados, de acordo com o cronograma da Sesuma.