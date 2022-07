A Prefeitura de Ipatinga vai realizar no próximo sábado (9), de 7h às 17h, serviços de tapa-buracos e correção de pista na alça de acesso da BR-458 (av. Cláudio Moura) para a BR-381 (av. Pedro Linhares Gomes), junto ao estádio Ipatingão e no sentido bairro Horto. Durante a execução do trabalho, os motoristas e motociclistas que trafegam pelo trecho deverão usar um trajeto alternativo, prosseguindo até a rotatória na confluência com a avenida Burle Marx e dali fazendo a conversão em direção à rodovia, que poderá ser acessada na altura da concessionária Peugeot, no bairro Iguaçu.

De acordo com o diretor do Departamento de Manutenção de Obras Viárias (Demov), ligado à Secretaria Municipal de Obras Públicas (Semop), Rafael Bueno Vaz, a intervenção programada se dá em função da precariedade da pista em diversos pontos, respondendo a uma demanda antiga dos usuários. Ele detalhou que o trabalho envolverá não apenas a supressão de buracos, mas também a eliminação de fissuras e depressões em pontos específicos.

Agentes de trânsito do município deverão estar mobilizados no local para ajudar a orientar os condutores de veículos.

SUGESTÕES

Vale lembrar que a população ainda pode contribuir para a programação das equipes de trabalho, entrando em contato com o governo para sugerir outros locais necessitados. A Semop informa que os atendimentos priorizam também as demandas apresentadas pela comunidade por meio da Ouvidoria do município. Os pedidos podem ser formulados pelo telefone 156 ou e-mail (ouvidoria@ipatinga.mg.gov.br). A prefeitura disponibiliza ainda o número 3829-8198 para registro das solicitações.