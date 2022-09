Acusado por partidos de esquerda de “sequestrar” a bandeira do Brasil para fins políticos, o presidente Jair Bolsonaro (PL) afirmou, durante sua live dessa quinta-feira (8), que o símbolo nacional “é de todos os brasileiros”.

Bolsonaro disse ainda que “a bandeira da esquerda sempre foi vermelha, com uma foice e um martelo”, fazendo uma menção ao comunismo. Ainda segundo o chefe do Executivo, a população brasileira passou a se identificar com a bandeira do país durante o seu governo.

“Pessoal da esquerda, os partidecos aí, esse pessoal rasgava a bandeira nacional, queimava, botava o pé em cima, sapateava em cima dela. Um ultraje à nossa bandeira, um símbolo nosso. A bandeira é de todos. […] A bandeira da esquerda sempre foi vermelha, com uma foice e um martelo”, ressaltou o presidente.

Bolsonaro declarou que a oposição “está com ciúmes” e pediu que seus apoiadores comprem a bandeira do Brasil para colocar na janela de suas casas.

“Agora estão com ciúmes que o povo identificou a bandeira conosco. Se vocês não querem, apesar de ser um dever de vocês de reverenciar a bandeira e honrá-la, ela está conosco, e vamos continuar com ela. Eu faço um pedido, de agora até as eleições. Quem puder, compre uma bandeira e bote na janela de casa”, finalizou.

Com informações do Pleno.News