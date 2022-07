Flaviano Gaggiato, presidente da Fiemg Regional Vale do Aço e coordenador da Agenda de Convergência recebeu nesta sexta-feira (1º), no auditório JK, na Cidade Administrativa, em Belo Horizonte, a medalha da Ordem do Mérito Imperador Dom Pedro II, a maior honraria do Corpo de Bombeiros Militar de Minas Gerais (CBMMG).

A Medalha é concedida com o propósito de homenagear autoridades, personalidades e militares que contribuíram para o crescimento e fortalecimento da corporação. Este ano 115 pessoas foram agraciadas dentre elas representantes da sociedade civil, militares e autoridades do poder legislativo, executivo e judiciário.

Com a entrega da medalha, o CBMMG reconhece e valoriza o esforço de pessoas que foram ou são fundamentais no processo de estruturação, ampliação e valorização da missão do Corpo de Bombeiros em todo o Estado e reforça os laços e parcerias que tanto tem colaborado para uma instituição cada vez mais forte.

“Gratidão define essa homenagem. Agradeço ao Corpo de Bombeiros do Estado de Minas Gerais pelo reconhecimento e parceria junto a Agenda de Convergência para o Desenvolvimento do Vale do Aço onde executamos um trabalho integrado no qual estamos alcançando resultados eficientes e efetivos”, pontuou Gaggiato.

MEDALHA

A medalha de Ordem do Mérito Imperador Dom Pedro II foi criada pela Lei 14.487, de 9 de dezembro de 2002 pelo então governador do Estado Itamar Franco e regulamentada pelo decreto 43.194 de 14/02/2003.