Em visita a Ipatinga, na última quarta-feira (11), o presidente da Usiminas, Sergio Leite, se reuniu, mais uma vez, com colaboradores e com pessoas da comunidade local. No encontro ocorrido na Usina de Ipatinga, Sergio teve a oportunidade de agradecer o apoio recebido pelos profissionais da empresa nos seus 45 anos de carreira. Depois de permanecer os últimos seis anos à frente da diretoria executiva, Sergio foi eleito presidente do Conselho de Administração, sua 14ª posição na companhia, cargo que assume no próximo dia 19.

“Essa viagem aqui para Ipatinga é de agradecimento! Dediquei a minha vida profissional à Usiminas e me sinto muito grato e realizado por isso. Eu sempre digo que não podemos abandonar nossos sonhos. E desejo que a equipe Usiminas continue sonhando e realizando para construirmos juntos o presente e futuro da empresa”, declarou.

Cidadão honorário de Ipatinga desde a década de 1990, Sergio também agradeceu a parceria com a comunidade em encontro com o Grupo Raízes, formado por pioneiros e lideranças da cidade.